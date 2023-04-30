Ершик для унитаза будет как новый: в чем его замочить
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Покупная химия вам больше не понадобится
Ни одна уборка в санузле не обходится без мытья унитаза. Есть множество советов, как это сделать наиболее эффективно. Но часто хозяйки совершенно забывают о том, что тщательная очистка нужна и для ершика.
Самый простой способ отмыть ершик от загрязнений и скопившихся бактерий — замочить его в покупном средстве для мытья унитаза. Но есть дешевое и не менее эффективное средство. Его можно смешать самостоятельно из продуктов, которые есть в каждом доме.
Как сделать средство для мытья ершика
В емкости смешайте 100 граммов соды, 2 столовые ложки соли, ¼ стакана уксуса. Добавьте к смеси 50 граммов любого моющего средства и 50 миллилитров кипятка.
В полученную смесь поместите ершик и оставьте так на пару часов. По прошествии времени промойте ершик под проточной водой.
Очищайте ершик с помощью такого средства не менее одного раза в месяц.
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