Зачем трясти куриным яйцом в магазине: лайфхаки, которые вам точно пригодятся

Простой трюк, о котором вы точно не знали

В каждом доме с разной периодичностью хозяйки варят куриные яйца. Многие любят есть яйца или добавлять их в блюда, ведь они насыщены белком. При покупке этого продукта часто стоит вопрос свежести яиц – ведь не хочется при приготовлении пищи обнаружить, что яйцо пропавшее.

Можно ли проверить свежесть продукта в магазине? Ukr.Media говорит, что есть один невероятный и простой способ.

Как проверить куриные яйца на свежесть

Прежде всего, обратите внимание на срок годности яиц и сам внешний вид. Это позволит вам оценить, пригодны ли они к употреблению.

Цвет яиц должен быть однородным, матовым и без пятен. Так можно увидеть, что продукт несвежий, на начальном этапе.

Но есть еще один способ проверки их на свежесть. Все, что вам нужно сделать, это взять яйцо в руку и энергично встряхнуть его у уха. Если вы услышите свист воздуха, смело берите.

Если же вы слышите в яйце шлепающий звук, это явный сигнал, который следует задуматься о покупке. Такие яйца обычно не первой свежести.

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях

Вы также можете узнать, насколько свежие яйца, лежащие у вас в холодильнике. Вам нужно только положить целое яйцо в контейнер, наполненный водой. Если оно опустится ко дну, то яйцо свежее, если всплывет на поверхность, то нет.

Можно проверить яйцо на свежесть, разбив его. Если белок остается рядом с желтком и не растекается по сторонам, значит яйцо свежее.

Кстати, вареные яйца можно хранить после приготовления несколько дней. Главное – соблюдать определенные правила.