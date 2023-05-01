Пыль и грязь не будут прилипать к стеклу: бабушкин секрет мытья окон

Одна хитрость поможет надолго забыть о мытье окон

С приходом весны и наступлением тепла хозяева квартир и домов приступают к генеральной уборке. Она не обходится без мытья окон. Иногда на этот процесс приходится потратить целый день, а эффект чистых стекол сохраняется недолго.

К счастью, есть возможность сделать так, что окна придется мыть намного реже. Поможет в этом одна бабушкина хитрость.

После мытья окон нужно обработать их специальным составом. Для его изготовления понадобится глицерин, вода и нашатырный спирт.

Отмерьте 100 мл воды, 150 мл глицерина, 8 капель нашатырного спирта. Смешайте жидкости в одной емкости. Хорошо взболтайте полученное средство, смочите им безворсовую салфетку и протрите стекло.

Это средство покроет окна тонким защитным слоем. Он будет отталкивать любые загрязнения и окна в вашем доме будут долго сиять чистотой.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом эффективного средства для мытья окон.