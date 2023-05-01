Как убрать шерсть и ворс с одежды: ловкий трюк сэкономит силы и время

Если липкого ролика нет под рукой, вас может выручить этот лайфхак

Шерсть домашних животных и ворс портят вид даже самого идеального наряда. Очистить вещи от таких загрязнений бывает сложно. Да еще и время тратится.

Обычно для решения проблемы с налипшей на одежду шерстью используется липкий ролик, смоченная водой одежная щетка, скотч. Решить проблему можно даже с помощью капроновых колгот. Но если вдруг этих предметов не оказалось под рукой, поможет еще один альтернативный вариант.

Чтобы быстро снять ворс и шерсть с одежды, нужна резиновая перчатка и лак для волос. Наденьте перчатку на руку, сбрызните ее лаком. Пройдитесь перчаткой по одежде. На липкую поверхность соберется весь ворс и ваша вещь примет безупречный вид.

После использования перчатку можно промыть водой, высушить и отложить до следующего случая.

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