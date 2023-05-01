Пожелтевшее сиденье унитаза будет белее снега: бабушкины хитрости, как вернуть сантехнике магазинный вид

Сиденье и крышка унитаза будут как новые

Чистка туалета требует большой осторожности. Для образцовой гигиены обратите внимание на все части, включая сиденье и крышку, которые со временем могут пожелтеть. К счастью, эту проблему можно легко решить с помощью натуральных средств.

Некоторые простые и естественные методы позволяют глубоко удалить пятна, сохраняя при этом материал, из которого сделано сиденье, пишет santeplus. Вашему вниманию — три эффективных бабушкиных средства, которые очистят вашу сантехнику.

Как очистить пожелтевшее сиденье унитаза

Средство для мытья посуды

Первое "очевидное" решение — использовать жидкость для мытья посуды. Благодаря своим очищающим и обезжиривающим свойствам этот продукт легко удаляет стойкие загрязнения и пятна.

Нанесите две капли жидкости для мытья посуды на влажную губку или ткань. Потрите поверхность сиденья, уделяя особое внимание грязным участкам, а после снова промойте влажной тканью. Затем вытрите мягким полотенцем.

Уксус

Этот универсальный продукт способен удалить стойкие пятна на унитазе. Пошаговая процедура:

Сначала снимите сиденье унитаза, чтобы облегчить уборку. Слегка смочите несколько бумажных полотенец раствором уксуса и воды (смешайте в тазу одинаковое количество воды и уксуса). Положите полотенца на сиденье и унитаз так, чтобы они покрывали всю поверхность. Сбрызните полотенца большим количеством уксусной воды, чтобы сделать их более влажными. Оставьте на час, чтобы уксус сотворил свое волшебство! И по истечении этого времени снимите полотенца и протрите все влажной губкой и промойте чистой водой.

Лимонный сок

Лимон известен своей очищающей и отбеливающей силой. Благодаря составу лимонной кислоты он эффективен против стойких пятен на унитазе и сиденье. Кроме того, он обладает несколькими дезинфицирующими свойствами.

Смешайте чашку лимонного сока и несколько капель эфирного масла на ваш выбор (по желанию). Перелейте раствор в бутылку с распылителем и распылите лимонный сок на сиденье унитаза. Оставьте все на 15 минут, а после промойте чистой водой и протрите чистой сухой тканью.

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