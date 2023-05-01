Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и пушистыми: действенный бабушкин совет

Необязательно скупать в магазинах различные кондиционеры для белья

Со временем полотенца могут стать грубыми и раздражать кожу. Чтобы решить эту проблему, нет необходимости использовать кондиционер для белья. Бабушкина хитрость с эффективными натуральными ингредиентами поможет вам вернуть их мягкость в кратчайшие сроки.

Вместо того чтобы тратить деньги на дополнительные моющие средства, просто используйте то, что у большинства из нас есть на кухне, пишет santeplus. К примеру, пищевая сода — это отличное отбеливающее средство и "союзник" мягких полотенец.

Как вернуть мягкость постиранным полотенцам

Этот белый очищающий порошок идеально подходит для того, чтобы сохранить их мягкими и пушистыми как можно дольше. Все, что вам нужно сделать, это растворить три столовые ложки порошка в половине стакана воды и добавить в отделение для моющих средств стиральной машины.

Если вы хотите усилить эффект от этого трюка, желательно перед стиркой замочить полотенца в растворе воды, четырех столовых ложек уксуса и лимонного сока. Уксус не только смягчит ткань, но и придаст ей насыщенный цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать кухонные полотенца. Доступный трюк позволит удалить с них все микробы и бактерии.