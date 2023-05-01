Стиральной машине придет конец: четыре распространенных ошибки при стирке

Слишком много вещей или литры моющего средства могут привести к неисправности бытового прибора

Стиральная машина – домашний помощник, который используется довольно часто. Чтобы прибор прослужил вам дольше, нужно соблюдать простые правила эксплуатации, к примеру, чистить машинку от плесени и налета.

Обратите внимание на четыре частых ошибки, которые допускаются при стирке и вредят стиральной машине. Об этом пишет Express.

Ошибка №1. Переполненный вещами барабан

Не стоит заполнять стиральную машину до краев грязным бельем, в надежде сократить количество стирок. В таком виде одежде будет мало пространства и она даже может не выстираться. Возможны даже повреждения, разрывы и дыры из-за чрезмерного трения. Что еще плохо, это вредит и самому барабану стиральной машины.

Ошибка №2. Отсутствие чистки машины

Стиральная машина чистит вещи, но сама себя – нет. Регулярная очистка предотвратит появление плесени, известкового налета и неприятных запахов. Также это избавит ваши вещи от бактерий. Рекомендуется чистить стиральную машину раз в месяц. Это можно сделать различными способами: с помощью специального средства или самодельной смеси из уксуса и пищевой соды.

Ошибка №3. Без предварительной обработки одежды

Если на вещах есть стойкие пятна, сначала их нужно обработать пятновыводителем, а уже затем класть одежду в барабан. Это упростит задачу по очистке ткани. Особенно если идет речь о жирных или масляных загрязнений, которые лишь способны загрязнить другие участки вещи.

Ошибка №4. Слишком много моющего средства

Использование слишком большого количества порошка может вызвать многочисленные проблемы с одеждой. Например, на вещах может остаться мыльная пленка, которая будет впитывать пыль и создавать эффект ткани, которая выцвела. Остатки моющих средств могут накапливаться и в стиральной машине, что чревато плесенью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли выворачивать вещи перед стиркой. Над этим вопросом-дилеммой задумывались многие, эксперты нашли понятный ответ.