Вы делаете это неправильно: как хранить специи, чтобы оставались ароматными надолго

Сделайте это сразу после покупки — и не пожалеете

Специи, будь то смеси приправ для вкусных котлет или отдельные звездочки бодяна или палочки корицы – тоже имеют срок годности. Важны также условия, в которых они хранятся.

Вы когда-то замечали, что приправа, которую вы высыпали из только что открытой пачки, очень отличается по вкусу от той, которая была открыта неделю или две назад. При неправильном хранении специи теряют свой вкус, цвет и аромат. Pixelinform рассказывает, как правильно хранить специи после покупки.

Условия хранения

Для пряностей следует подыскать сухое и прохладное место. Специи пересыпьте в герметичный контейнер или стеклянную банку с крышкой. Также чем меньше воздуха в емкости, тем лучше хранятся специи. Если есть такая возможность, выбирайте для хранения банку черного цвета — ведь темное стекло хуже пропускает свет.

Специи утратят свой вкус и аромат, если вы поставите туда, где на них будет прямо светить солнце. Однако есть в этом правиле и исключение: так можно хранить специи, если вы уверены, что используете их в ближайшую неделю.

Срок годности

Этот показатель больше зависит от степени их свежести на момент покупки. Честные изготовители пишут на упаковке дату сбора. Специи хранятся обычно 1-3 года. Если вы собирали специи самостоятельно, подпишите маркером дату сбора или наклейте стикер.

Следите за сроком годности специй, а старые упаковки и баночки, которые вы давно не использовали или не помните, когда купили – выбрасывайте. Только свежие специи придадут вкус и аромат вашим блюдам. Это касается и напитков – одна свежая звездочка бодяна придаст вкусному глинтвейну гораздо больше пряного привкуса, чем целая пачка просроченного.