А вы не знали? У почти всех окон есть режимы для разных времен года

Свой дом можно и нужно подготовить к лету

Хотя весенняя погода в Украине не радует своим теплом, лето уже не за горами. В подготовке к прогулкам по солнечным улицам некоторые даже забывают о своем доме. А ведь его также можно и нужно подготовить к лету, например, перевести окна из зимнего "режима" в летний.

"Телеграф" рассказывает, как это сделать.

Что за "режимы" в пластиковых окнах?

Режимы пластиковых окон это по сути степень прижима его створок. На зиму он усиливается, а весной возвращается в исходное положение, чтобы дополнительно не нагружать уплотнители и продлить их срок службы.

Есть ли на моем окне эта функция?

Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф) расположенных сбоку створки (не на раме). Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки, либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим.

Ниже приведены фото популярных видов цапфов. Последнее окно — не имеет возможности регулировки.

Как перевести окно в летний/зимний режимы

Найдите цапфы на створке

Подберите ключ (обычно понадобится один из следующих инструментов: шестигранный ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("звёздочка"), рожковый гаечный ключ 11 мм или пассатижи, плоская отвёртка).

Проверните цапфы. Используя соответствующий ключ или вручную переведите все эксцентрики в положение с максимальным прижимом (если переводите в зимний режим, и соответственно, ослабьте цапфы для перевода в летний режим) Они двигаются достаточно туго, так что крутите смелее, ничего не сломается.

Как проверить узнать получилось ли у вас

После регулировок обязательно проверьте плотность прилегания элементов конструкции. Для этого возьмите лист бумаги, вставьте его между рамой и створкой, а затем закройте окно и попробуйте вытащить. Если настройки выполнены правильно, бумага выйдет с большим трудом или порвётся.

Напомним, ранее мы писали о том, чем мыть окно, чтобы не оставалось разводов.

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