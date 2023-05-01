Оставьте газеты в прошлом: чем мыть окна, чтобы на стекле не было разводов

Для уборки не нужны никакие средства, а только определенная ткань

Главная задача при мытье окон: не оставить после уборки разводы на стекле. Существуют мнения, что этого эффекта поможет добиться газета, но этот метод давно устарел. Лучше воспользоваться современной и эффективной альтернативой.

Лайфхаком по чистке окон без разводов делится издание Express. Для него даже не понадобится моющая жидкость.

Многие моют окно уксусом, газетами и даже жидкостью для автомобильных стекол, однако можно обойтись минимумом и добиться идеального блеска поверхности. Вместо газет используйте салфетку из микрофибры.

Просто протирайте оконные стекла этой губкой, не пропуская ни сантиметра. Обычно для подобного волокна не требуется использование дополнительного продукта или спрея, добавьте на ткань лишь несколько капель обычной воды.

Кроме того, перед мытьем окна сначала очистите рамы, чтобы потом грязная вода не капала на чистые стекла. Не стоит очищать стекла под прямыми солнечными лучами, так могут остаться неприглядные пятна.

Ранее "Телеграф" делился эффективным лайфхаком против пыли в доме. Один необычный китайский метод облегчит уборку.