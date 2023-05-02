Почему у молоточка для отбивания мяса одна сторона гладкая, а другая ребристая: знания, которые вам пригодятся

Сторона у молотка имеет значение!

У многих на кухне есть молоток для отбивания мяса. Это довольно простой инструмент, но мы редко задумываемся о правильности его использования.

Оказывается, не все так просто. То, каким узором вы отражаете мясо – ребристым или плоским – имеет большое значение. Дело в том, что одна сторона предназначена для отражения свинины, а другая – говядины. О тонкостях использования этого предмета расскажем вместе с Ukr.Media.

Зачем у молотка для отбивания мяса две стороны

Если вы считаете, что достаточно ударить по мясу, чтобы блюдо получилось идеальным, должны вас разочаровать. Каждый узор, выбитый или отлитый в молотках для отбивания мяса, имеет свое предназначение и не используется для украшения.

На самом деле, использование той или иной стороны инструмента зависит от типа мяса, которое вы готовите. Если вы готовите свинину, лучше использовать ребристую сторону – таким образом вы отлично размягчите мясо, а ваши отбивные или котлеты получатся мягкими.

Если вы планируете блюдо из говядины, используйте плоскую (или полосатую) сторону. Она предназначена для уплотнения волокон. К сожалению, во время жарки говядина часто твердеет, но таким образом она должна быть нежной и вкусной.

Благодаря отбиванию мяса облегчает жарку или запекание, потому что кусочки получаются не такими толстыми. Вы сможете избежать такого казуса как сырая середина у мяса, а также сократите время жарки.

Если дома нет такого молотка — не отчаивайтесь. Отбивные можно приготовить с помощью других предметов.