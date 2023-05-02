Почему у молоточка для отбивания мяса одна сторона гладкая, а другая ребристая: знания, которые вам пригодятся
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Сторона у молотка имеет значение!
У многих на кухне есть молоток для отбивания мяса. Это довольно простой инструмент, но мы редко задумываемся о правильности его использования.
Оказывается, не все так просто. То, каким узором вы отражаете мясо – ребристым или плоским – имеет большое значение. Дело в том, что одна сторона предназначена для отражения свинины, а другая – говядины. О тонкостях использования этого предмета расскажем вместе с Ukr.Media.
Зачем у молотка для отбивания мяса две стороны
Если вы считаете, что достаточно ударить по мясу, чтобы блюдо получилось идеальным, должны вас разочаровать. Каждый узор, выбитый или отлитый в молотках для отбивания мяса, имеет свое предназначение и не используется для украшения.
На самом деле, использование той или иной стороны инструмента зависит от типа мяса, которое вы готовите. Если вы готовите свинину, лучше использовать ребристую сторону – таким образом вы отлично размягчите мясо, а ваши отбивные или котлеты получатся мягкими.
Если вы планируете блюдо из говядины, используйте плоскую (или полосатую) сторону. Она предназначена для уплотнения волокон. К сожалению, во время жарки говядина часто твердеет, но таким образом она должна быть нежной и вкусной.
Благодаря отбиванию мяса облегчает жарку или запекание, потому что кусочки получаются не такими толстыми. Вы сможете избежать такого казуса как сырая середина у мяса, а также сократите время жарки.
Если дома нет такого молотка — не отчаивайтесь. Отбивные можно приготовить с помощью других предметов.