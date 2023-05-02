Это вино нельзя пить: простой способ проверить, не испортился ли ваш напиток

Испорченное вино пить небезопасно

Фраза о том, что вино со временем становится лучше, приобретает другое значение, когда речь идет об откупоренной бутылке. Вино в закрытом сосуде может стареть (и улучшаться) десятилетиями, но напиток начинает быстро терять вкус после контакта с воздухом. Лучший вкус у вина именно в тот вечер, когда открыли бутылку.

Если после вечеринки у вас осталось недопитое вино, вам полезно знать способ проверки, не испортился ли напиток.

Как пишет Eatthis, кислород — враг хорошего вина. Окисление резко изменит вкусовые характеристики вашего напитка. Если бутылка будет открыта дольше ночи, это негативно отразится на вине.

Большинство красных и белых вин могут храниться в холодильнике от двух до пяти дней, прежде чем они начнут портиться. "Испортиться" в данном случае означает, что молекулы кислорода превратили вино в уксус. Пить его небезопасно.

Самый простой способ узнать, достигло ли ваше вино этой стадии — использовать свои чувства. Если оно пахнет или имеет вкус уксуса, скорее всего, точка невозврата уже пройдена. Коричневатый оттенок и пузырьки в не игристом вине также могут быть признаками порчи. Как только вы заметите эти признаки, пора вылить бутылку в канализацию и откупорить новую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть вино без штопора.