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В какую сторону фольги заворачивать продукты для запекания: хитрости, которые упростят вам жизнь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без фольги для запекания никуда!
Без фольги для запекания никуда!. Фото УНИАН

Правильное использование фольги улучшит вам жизнь

Фольга для запекания — незаменимая вещь для каждой хозяйки. Блюда, запеченные с ней, получаются такими же вкусными и ароматными, как и на углях. А противень остается чистым как ни в чём не бывало. Рулон фольги, застеленный на противень, спасет и во время приготовления небольших десертов, и когда готовишь мясо и рыбу.

Вместе с Vazhnoznat расскажем, как правильно использовать фольгу при приготовлении еды. С этими секретами ваши блюда будут идеальными.

Как выбрать фольгу для запекания

Выбор подходящей фольги — важный вопрос. Для приготовления пищи лучше использовать толстую фольгу — тогда можно не переживать, что в процессе запекания она порвется или деформируется. Если под рукой только тонкая фольга, можно сложить ее в несколько раз и закрепить с каждой стороны.

Как правильно использовать фольгу

Во время запекания в фольге блюд из мяса и рыбы важно, чтобы не было контакта продукта с воздухом — именно по этой причине нужно хорошо закреплять края фольги с каждой стороны. А вот во время приготовления фруктов и овощей воздух не помешает — так продукты пропарятся и будут более мягкими.

Для получения золотистой корочки важно сначала довести блюдо до готовности, а после развернуть или снять фольгу. Таким образом стоит подержать блюдо 10–15 минут под верхним огнем.

Матовая или блестящая сторона: как правильно заворачивать продукты

Стороны фольги отличаются: одна блестит, а вторая более матовая без глянца. От того, какой стороной выложить фольгу на противень, зависит качество запекания и вкус конечного результата. Глянцевая сторона рулона лучше отдает тепло и меньше прилипает к продуктам. Поэтому нужно проследить за тем, чтобы снаружи была именно матовая сторона фольги.

С помощью фольги можно также заточить ножи. Они будут острыми и без специальной заточки.

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