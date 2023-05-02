Будет как новая: бабушкины хитрости, как отбелить ванну без отбеливателя

Вам не нужно использовать химические чистящие средства

Со временем на ванне могут появиться неприглядные пятна, и даже несмотря на регулярную чистку, они все равно могут сохраняться. Чтобы удалить грязь в вашей ванне и вернуть ей "былую славу", некоторые натуральные продукты просто незаменимы.

Некоторые бабушкины хитрости эффективно удаляют грязь, следы известняка в ванне и неприятные запахи, пишет santeplus. Вашему вниманию 2 натуральных средства, которые могут очистить ванну до блеска и поборют желтые пятна, вызванные известняком.

Как избавиться от пятен на ванне

Пищевая сода

Пищевая сода тщательно очищает поверхности и удаляет стойкие пятна. Чтобы очистить ванну все, что вам нужно сделать, это смешать пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту. Затем окуните губку в эту пасту и протрите все поверхности ванны. Оставьте средство действовать в течение 10 минут, а после промойте ванну водой и высушите сухой тряпкой.

Уксус

Уксус идеально подходит для мытья ванны. Он заменяет обычные моющие средства и устраняет стойкие желтые пятна. Чтобы использовать его, вам нужно смешать уксус с небольшим количеством воды, а затем налить смесь в бутылку с распылителем. Встряхните бутылку, а затем распылите чистящее средство на все поверхности вашей ванны. Оставьте раствор действовать в течение 10 минут, затем протрите тряпкой и почистите пятна. После смойте все теплой водой и вытрите ванну насухо.

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