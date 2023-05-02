Двухэтапная очистка убьет все микробы: чем протереть столешницы в кухне

Для уборки не потребуются дорогостоящие химические средства

Не стоит протирать столешницы на вашей кухне той же губкой, которой вы моете посуду, ведь она является еще тем рассадником бактерий. Вместо этого воспользуйтесь экологичной альтернативой, которая убьет всех микробов на поверхности, что обеспечит гигиену во время приема пищи.

Для очистки столешницы потребуется столовый уксус и перекись водорода. Действенным лайфхаком делится Howstuffworks.

Два вышеуказанных ингредиента убивают все бактерии, а вместе работают еще эффективнее. Только не стоит смешивать компоненты перед дезинфекцией.

Как очистить столешницу с помощью уксуса и перекиси водорода?

Налейте перекись водород (3-процентной концентрации) в темную бутылку с распылителем. Свет испортит жидкость, поэтому емкость не должна быть прозрачной.

Наполните другой распылитель уксусом.

Вымойте столешницу водой с мылом, как обычно.

Теперь сбрызните поверхность уксусом и сразу же обработайте перекисью.

Смывать ничего не нужно. Запах уксуса исчезнет сам по себе через несколько минут.

Отметим, что нельзя смешивать уксус и перекись водорода в одном распылителе. Уксус превратит аптечное средство в чистую воду, прежде чем оно выполнить свою работу. При отдельном использовании этот чистящий дуэт удалит микробы и оставит ваши столешницы чистыми, продезинфицированными и готовыми ко всему.

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