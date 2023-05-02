Уберет любой липкий след: рецепт самодельного моющего средства

Смешайте 3 компонента и у вас получится универсальное средство

В быту иногда приходится иметь дело с липкими следами — от скотча на поверхности, остатками от этикетки и др. Чтобы вывести такой тип загрязнений, приходится приложить некоторые усилия. Но избавиться от липких следов можно с помощью самодельной смеси натуральных ингредиентов.

Рецептом чудо-средства поделилась эксперт по ведению хозяйства Джилл Нистул.

Жидкость от липких пятен состоит из 3 ингредиентов, каждый из которых играет важную роль в разрушении липкой массы и стойких загрязнений.

Состав средства от липких пятен

Кокосовое масло. Оно богато жирами, удивительно эффективно удаляет липкие загрязнения, даже такие стойкие, как остатки клея и сок.

Оно богато жирами, удивительно эффективно удаляет липкие загрязнения, даже такие стойкие, как остатки клея и сок. Эфирное масло лимона — мощное обезжиривающее средство. Придает этой смеси свежий аромат.

— мощное обезжиривающее средство. Придает этой смеси свежий аромат. Пищевая сода. Добавляет абразивный элемент, помогающий оттереть отслоившуюся грязь.

Как сделать средство от липких следов

Добавьте равные части пищевой соды и кокосового масла и несколько капель эфирного масла лимона в небольшую миску, затем перемешайте.

Для одноразового использования: используйте 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку кокосового масла и 1 каплю лимонного масла.

используйте 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку кокосового масла и 1 каплю лимонного масла. Для нескольких применений: используйте по 1/3 стакана пищевой соды и кокосового масла и 10 капель лимонного масла.

Чтобы убрать липкий след, нанесите смесь на поверхность. Оставьте на 15 минут, чтобы она подействовала. Сотрите смесь с поверхности с помощью металлической мочалки или жесткой ткани.

Это средство можно использовать для удаления клея, остатков скотча, загрязнений на коже, следов карандашей на стенах, сока деревьев, остатков обоев, птичьего помета, капель воска.

Не используйте эту смесь на коже, замше, шелке, необработанном дереве и камне. Если вы беспокоитесь о пятнах или повреждениях, сначала проверьте смесь, нанеся ее на незаметное место.

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