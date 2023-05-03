Вы всю жизнь ошибались: как правильно есть чеснок

С этими лайфхаками вы "выжмете" из чеснока максимум витаминов

Чеснок – продукт, без которого сложно представить нашу кухню. Он оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, незаменимый борец с вирусами и защитник иммунитета. Полезные свойства чеснока известно давно, поэтому он стал важным ингредиентом блюд во многих кухнях мира. Чеснок солят, маринуют, его пикантный вкус удачно подчеркивает мясо, супы и гарниры.

Чтобы максимально усилить эффект от чеснока, его нужно правильно употреблять. Как именно – разберемся с Ukr.Media.

Как правильно употреблять чеснок

Если зубчик чеснока раздавить и сразу съесть, то максимальной пользы не будет. Поэтому, чтобы максимально усилить эффект от употребления продукта, нужно его раздавить, подождать 10 минут и только потом съесть.

Нельзя зубчик чеснока греть, поскольку в этом случае чеснок потеряет свои противораковые функции. В микроволновку чеснок также не рекомендуется класть по той же причине.

Целые зубчики чеснока не стоит целиком класть в рагу или другое блюдо. Для лучшего эффекта его сначала нужно раздавить или мелко нашинковать.

Также не рекомендуется смешивать чеснок с кислотой, например с яблочным уксусом. В этом случае продукт также утратит свои лечебные свойства.

А вот если вы любите чеснок, но стесняетесь запаха после вас, то этот совет для вас. Если добавить к зубчику немного мяты, то можно нивелировать неприятную проблему.

Кстати, из чеснока можно приготовить отличное чесночное масло. Это идеальная основа для множества блюд.