Вы всю жизнь ошибались: как правильно есть чеснок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С этими лайфхаками вы "выжмете" из чеснока максимум витаминов
Чеснок – продукт, без которого сложно представить нашу кухню. Он оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, незаменимый борец с вирусами и защитник иммунитета. Полезные свойства чеснока известно давно, поэтому он стал важным ингредиентом блюд во многих кухнях мира. Чеснок солят, маринуют, его пикантный вкус удачно подчеркивает мясо, супы и гарниры.
Чтобы максимально усилить эффект от чеснока, его нужно правильно употреблять. Как именно – разберемся с Ukr.Media.
Как правильно употреблять чеснок
Если зубчик чеснока раздавить и сразу съесть, то максимальной пользы не будет. Поэтому, чтобы максимально усилить эффект от употребления продукта, нужно его раздавить, подождать 10 минут и только потом съесть.
Нельзя зубчик чеснока греть, поскольку в этом случае чеснок потеряет свои противораковые функции. В микроволновку чеснок также не рекомендуется класть по той же причине.
Целые зубчики чеснока не стоит целиком класть в рагу или другое блюдо. Для лучшего эффекта его сначала нужно раздавить или мелко нашинковать.
Также не рекомендуется смешивать чеснок с кислотой, например с яблочным уксусом. В этом случае продукт также утратит свои лечебные свойства.
А вот если вы любите чеснок, но стесняетесь запаха после вас, то этот совет для вас. Если добавить к зубчику немного мяты, то можно нивелировать неприятную проблему.
Кстати, из чеснока можно приготовить отличное чесночное масло. Это идеальная основа для множества блюд.