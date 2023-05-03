Пройдите тест и узнайте, что хочет вам сказать подсознание

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая привлекла вас первой

Наше подсознание – мощная сила, с которой нужно считаться. Оно обрабатывает все процессы, которые нужны вашему телу. И когда ваше подсознание и ваше сознание работают вместе для достижения общей цели, 100 % цель исполнится. Чтобы узнать, что подсказывает вам ваше подсознание, предлагаем пройти небольшой психологический тест по картинке.

Для этого внимательно посмотрите на картинку и отметьте, что первым вам бросилось в глаза:

Ангел

Мольберт с холостом

Лицо

Художник

Посмотрите на картинку и узнайте о себе больше:

Результаты теста:

Ангел

Внутри вы очень чуткий и сострадательный человек. Если вы увидите пожилого человека, который упал на дороге, вы обязательно поможете ему. Вы также очень популярны среди окружающих вас людей и противоположного пола, люди всегда рядом с вами чувствуют добрые и теплые чувства. Вам нравится узнавать новое, и вы со всем хорошо справляетесь. Ваше подсознание подсказывает вам, что вас ожидают какие-то новости, а также какое-то веселье или мероприятие. Они сделают вас счастливыми, ведь вы давно надеялись на успех.

Мольберт с холстом

Вы – живой и жизнерадостный человек. Вы очень любите участвовать в общественной деятельности. Вы полны энергии. Если вы видите какие-то символы или лица на портрете, посмотрите, что это, по вашему мнению, говорит о вас. Это ваше отношение ко всему, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Сейчас слишком много всего с вами произошло, но нужно отпустить ситуацию. Расслабиться, замедлиться, провести время с друзьями и близкими.

Лицо

Вы – прирожденный лидер. У вас дерзкий характер, высокая самооценка, и вы не хотите быть неудачником, что бы вы ни делали. Вы также являетесь авторитетным лидером. Окружающие вас люди прислушиваются к вашему мнению. Лицо символизирует то, что у вас есть ощущение невысказанности. Поэтому ваше подсознание подсказывает вам, не бояться проявлять чувства, и, если вам кто-то нравится или вам хочется поговорить с кем-то о своих чувствах и переживаниях, нужно это сделать. Тогда настанет покой. Присмотритесь к своему окружению, откройте его для себя.

Художник

Вы очень преданный человек. Вы считаете своих друзей очень важными и готовы заступиться за них. В то же время вы очень надежный человек и обязательно выполните данные вам дела в указанные сроки. Ваш характер очень забавный и юмористический, и люди всегда чувствуют себя с вами без стресса, очень расслабленно и естественно. Будьте осторожны, потому что вдруг в вашей жизни случится буря. Возможно, какая-то романтическая история. Вы рискуете обжечься, поэтому не теряйте способности трезво рассуждать. Хотя, может быть сейчас именно тот момент, когда нужно отпустить постоянный контроль.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.