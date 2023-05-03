От пятен не останется следа: чем отстирать белую скатерть

Этот лайфхак поможет вернуть белоснежность даже очень старой скатерти

Белую скатерть из-за непрактичности не часто увидишь в ежедневном использовании. Но по особым поводам, на праздники, стол часто застилают именно белой скатертью. Со временем они теряют свой вид, желтеют. А после застолья, какими бы аккуратными не были люди за столом, хоть несколько пятен на скатерти да останется.

Простой порошок, каким бы хорошим он не был, не вернет ткани прежний вид. Если ваша скатерть утратила белоснежный цвет, попробуйте замочить ее в специальном растворе.

Вам понадобится:

порошок — ½ стакана,

подсолнечное масло — 2 ст. л.,

отбеливатель — 2 ст. л.,

уксус 9% — 2 ст. л.

Все компоненты смешайте в тазу с 10 литрами кипятка. В полученном растворе оставьте скатерть отмокать всю ночь. Утром вам нужно будет переложить скатерть в стиральную машинку и запустить ее.

Все загрязнения и пятна исчезнут, а скатерть будет снова иметь презентабельный вид.

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