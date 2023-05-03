Чем вымыть силиконовый чехол на телефон: средство доступно каждому

Аксессуары для телефонов нуждаются в регулярной очистке

Для защиты смартфона от повреждений и внешних воздействий владельцы гаджетов использую силиконовые чехлы. Они выполняют свою функцию и не скрывают внешний вид устройств.

Существенным недостатком аксессуара является то, что он быстро накапливает загрязнения и со временем желтеет под воздействием солнца. Если то же самое произошло с вашим чехлом для телефона, не спешите его менять. Подручные средства помогут очистить его и аксессуар еще послужит вам.

Вам понадобятся средства, которые есть в каждом доме — зубная паста, жидкое мыло, сода и уксус. Для удобства проводите процедуру в раковине или тазу. Положите чехол, выдавите на него зубную пасту, жидкое мыло (примерно два нажатия дозатора), посыпьте 2 ст.л. соды и полейте уксусом, чтобы началась реакция. Залейте это все водой и оставьте отмокать 5 минут. По прошествии времени ополосните чехол под проточной водой и высушите.

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