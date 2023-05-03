Зачем класть черную одежду в соленую воду перед стиркой: хитрость, которая спасет ваши вещи

Эта привычка позволит вам как можно дольше сохранять свою черную одежду в первозданном виде.

Черная одежда может быстро потускнеть после нескольких стирок. Поэтому для их поддержания требуется специальный уход. Ранее мы также рассказывали, как правильно стирать черные джинсы.

Как отмечает портал santeplus, простая хитрость с солью позволит сохранить оттенок вашей черной одежды. Это просто, экономично и, прежде всего, эффективно, если вы знаете, как его использовать.

Как сохранить цвет черной одежды с помощью соли

Чтобы использовать этот трюк, вам понадобится:

100 г соли

1 стакан уксуса

таз с водой

Смешайте ингредиенты в тазу с водой и замочите в ней свою черную одежду. Оставьте препарат действовать на несколько минут: он закрепит черный цвет на ваших вещах. Соль является идеальным ингредиентом для сохранения черного цвета, потому, что она фиксирует цвет и предотвращает растекание красящих пигментов. А в сочетании с уксусом соль работает еще более эффективно.

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