Пауки боятся двух этих запахов: какие натуральные средства отпугнут от дома насекомых

В частных домах пауки могут стать настоящей проблемой, но против насекомых есть два действенных метода

Пауки могут заползать в жилища через щели в окнах и дверях, вентиляционные отверстия. Если это не ядовитые виды, то они не несут опасности, однако доставляют дискомфорт и "завоевывают" ваши квадраты своей паутиной.

Против пауков в доме есть два действенных способа, для которых используются лишь натуральные ингредиенты. О лайфхаках рассказывает The Sun.

Так, не спешите в магазин за химическими смесями против нежелательных насекомых в доме. Существуют более экологичные, но не менее эффективные решения проблемы с пауками. Эти неприятные гости боятся некоторых запахов, "отпугиватели" легко сделать своими руками.

Первое, что ненавидят пауки, запах цитрусовых. Простой раствор цитрусовых и воды предотвратит появление насекомых в ваших комнатах. Возьмите свежевыжатый сок из одного лимона, перелейте содержимое в пульверизатор и долейте воды из-под крана. Обильно распылите раствор в местах, подверженных нападению пауков, также можете протереть кожурой цитруса подоконники для стопроцентного отпугивания нежелательных гостей в доме. К слову, раствор не токсичен, так не опасайтесь за своих домашних питомцев. Кроме того, подобную функцию отпугивания выполнят полироли для мебели и чистящие средства с цитрусовым ароматом, смело пользуйтесь ими в больших количествах.

Второй аромат против пауков – мятный. Нанесите по всему жилищу эфирное масло мяты перечной. Используйте в чистом виде в щелях или смешайте двадцать капель с водой, чтобы распылить вокруг подоконников, плинтусов, вентиляционных отверстий и на текстиль, включая пододеяльники, подушки, полотенца и шторы. Регулярно наносите раствор повторно, чтобы поддерживать аромат.

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