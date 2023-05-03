Разделочная доска – рай для бактерий: чем ее натереть, чтобы очистить и убрать неприятные запахи
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Соблюдайте гигиену приготовления пищи и регулярно очищайте поверхность, на которой режете продукты
Кухня – благотворная среда для размножения бактерий. Больше всего микробов вы найдете в губке для мытья посуды, но также они могут "расселиться" на разделочной доске. Поэтому важно тщательно очищать поверхность, где вы привыкли нарезать продукты.
Чтобы очистить разделочную доску, воспользуйтесь эффективными и недорогими подручными средствами. Действенными лайфхаками делится howstuffworks.com.
Прежде всего, старайтесь делать так, чтобы доска всегда была сухой, так вы минимизируете риски развития бактерий. Чтобы держать разделочную доску в чистоте, обратите внимание на эти простые способы:
- Помойте доску горячей водой с мылом, затем тщательно промойте и высушите. Не погружайте деревянную разделочную доску в воду, если она впитает воду, то может треснуть при высыхании.
- Продезинфицируйте доску, протерев ее концентрированным уксусом. Это отличная альтернатива химическим средствам.
- Налейте 3-процентную перекись водорода на бумажное полотенце и протрите доску. К слову, можете сделать это после очистки уксусом.
- Налейте на доску слабый раствор отбеливателя. Оставьте на несколько минут, промойте. Либо дайте доске высохнуть на воздухе, либо высушите бумажными полотенцами. В качестве альтернативы подойдет слабый раствор уксуса.
Нередко на кухне возникают неприятные запахи, подобная проблема может касаться и разделочной доски. Чтобы удалить сильные запахи с разделочной доски, попробуйте следующее:
- Натрите разделочную доску солью или пищевой содой. Оставьте на несколько минут, промойте.
- Посыпьте доску солью, а затем натрите половинкой свежего цитруса (на выбор) по всей доске. Вымойте доску горячей мыльной водой.
- Распылите неразбавленный уксус на доску, тщательно промойте.
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