Белье не будет "задыхаться": простейший способ избавиться от вони в шкафу

Используйте простые средства и в вашем шкафу не будет запаха затхлости

Со временем белье в шкафу начинает источать неприятный затхлый запах. Причин этому несколько — недостаточное проветривание, в шкаф положили не до конца высушенные или плохо выполосканные от порошка вещи. Чтобы решить эту проблему, не всегда нужно перестирывать белье. Избавиться от неприятного запаха можно более простым способом.

Всегда следите за тем, как сложены вещи. Полки и ящики не должны быть набиты под завязку. Оставляйте расстояние между стопками белья, чтобы не препятствовать проветриванию.

А вот чтобы при открывании шкафа вы всегда чувствовали приятный аромат — поставьте внутрь емкость с солью, в которую предварительно капните 10 капель вашего любимого эфирного масла. По мере ослабевания запаха обновляйте состав. Вместо соли можно использовать соду. В шкафу также можно разместить емкость с молотым кофе и корицей.

Еще один доступный метод ароматизировать белье в шкафу — положить между вещами кусочек мыла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести "старческий" запах в квартире.