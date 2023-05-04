Немногие знают: ошибка в отбивании мяса, с которой блюдо станет катастрофой

Многие кулинары делают так и ошибаются

Для невероятных отбивных в панировке и других блюд мясо необходимо отбить. Это делают, чтобы блюдо было мягким, нежным и сочным. Но бывает наоборот – после процедуры кусочки становятся сухими.

Распространенная ошибка – отбивать мясо на деревянной разделочной доске. С ней блюдо получается сухим и пресным. Об этом рассказали на Pixelinform.

Почему нельзя использовать деревянную доску

Дерево – материал, хорошо впитывающий влагу. В том числе мясной сок. Потому продукт сразу станет сухим, что проявится после термической обработки мяса. Лучше для этой цели иметь доску из кулинарного пластика – этот материал не только не впитает влагу от мяса, но и не повредится ударами молотка.

Как выкрутиться из ситуации

Можно прибегнуть к некоторым трюкам с деревом, чтобы сделать его более подходящим для отбивания мяса. Перед тем как начать обрабатывать кусочки молотком, кухонную доску можно обдать водой. Так материал впитает влагу и не будет "убирать" мясной сок.

Также можно просто положить на поверхность пищевую плёнку: в этом случае мясо тоже сохранит сочность. Также попробуйте приготовить мясо без отбивки – например, запечь со специями и сливочным маслом.