Как быстро отремонтировать сковороду с антипригарным покрытием, не повредив ее: простой лайфхак

Всего за несколько минут вы можете дать своей сковороде с антипригарным покрытием вторую жизнь

Хотя сковороды с антипригарным покрытием очень удобны для повседневного приготовления пищи, со временем и изнашиванием они, к сожалению, подвержены царапинам. Нет необходимости сразу выбрасывать такую посуду и покупать ей замену, ведь есть простое решение этой проблемы.

Несмотря на все меры предосторожности, которые вы принимаете, рано или поздно ваша сковорода с антипригарным покрытием поцарапается и испортится, пишет santeplus. Однако, применяя правильные очищающие ингредиенты, вы всегда можете спасти положение.

Как отремонтировать поцарапанную сковороду с антипригарным покрытием

Для начала поставьте сковороду на плиту и наполните ее следующими ингредиентами: чашка воды, две столовые ложки пищевой соды и полстакана уксуса. Нагрейте раствор пока он не начнет кипеть, и оставьте на 10 минут. Затем вылейте все в раковину и вымойте посуду, как обычно, теплой водой, жидкостью для мытья посуды и протрите мягкой губкой. Важно использовать теплую воду, чтобы сохранить часть тепла на поверхности кастрюли.

Как только сковорода станет чистой, сухой и еще немного теплой, начните втирать растительное масло в область антипригарного покрытия. Вы можете сделать это чистой тряпкой или голыми руками, в зависимости от глубины посуды. Этот шаг имеет решающее значение для предотвращения прилипания кастрюли в будущем.

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