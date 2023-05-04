Как нельзя мыть окна: названы пять распространенных ошибок

Чтобы результат уборки радовал, стоит соблюдать несколько простых правил

У каждого есть свой способ мытья окон: кто-то используете бабушкин метод с газетой, а другие покупают специальные растворы и губки в магазине. Однако результата не будет, если во время уборки вы допустите несколько ошибок.

Окна рекомендуется мыть пару раз в год, но чаще, если вы живете рядом с трассой или морем. При этом важно не допускать пять распространенных ошибок, передает Express.

Как нельзя мыть окна

Во-первых, не стоит надевать украшения на руки. Во время чистки те же браслеты или кольца могут поцарапать стекло.

Во-вторых, не распыляйте чистящее средство прямо на грязь и пыль. Вы получите лишь то, что грязь размажется вокруг, создав больше беспорядка.

В-третьих, не используйте грязную тряпку, это лишь усугубит проблему. Брать ранее использованную ткань для мытья окон тоже не стоит. Вам нужна чистая салфетка из микрофибры или губка для окон, чтобы точно избавиться от разводов. Если ткань загрязнится в процессе — меняйте ее.

Четвертая ошибка — наносить средств на основе аммиака или химических продуктов для термической очистки как внутри, так и снаружи окон. Есть риск повреждения оконных пленок.

И последняя ошибка, довольно частая, это мытье окна в ясный день. Лучше выбирайте для уборки пасмурную погоду, так как солнце может слишком быстро высушить стекло, добавив разводы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что почти у всех окон есть особые режимы для разных времен года. Это важно знать, чтобы подготовить свое жилище к лету.