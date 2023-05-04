Как сделать терку для продуктов своими руками: полезный лайфхак

Смастерить терку можно за 5 минут даже в походных условиях

В число незаменимых помощников во время приготовления пищи входит терка. Этот привычный кухонный предмет значительно облегчает процесс приготовления пищи. Но терка — не предмет первой необходимости и поэтому ее явно не кладут в рюкзак, когда собираются в поход. Да и на дачной кухне терку не всегда найдешь.

Но этот предмет можно смастерить за считанные минуты даже в диких условиях. Для изготовления терки нужны жестяная банка и нож.

Ножом сделайте отверстия в банке. На боковине маленькой банки проделайте несколько рядов отверстий по горизонтали и вертикали. Натертые продукты будут поступать внутрь банки, что очень удобно.

Если же у вас невысокая банка, проделайте отверстия на дне. Протыкайте жесть ножом по кругу, двигаясь от края к центру.

Консервная банка легко превращается в терку

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