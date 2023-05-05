Облизывать рыбу не надо: как в магазине определить, что сельдь пересолена

Ваша рыбка будет той степени засолки, которая вам нравится

Никто не станет спорить с тем, что самая вкусная сельдь – та, что была засолена самостоятельно. Однако иногда у хозяек нет возможности приготовить рыбку своими руками и приходится отправляться в магазин уже за приготовленной рыбой.

К сожалению, попробовать соленую селедку перед оплатой не представляется возможным, поэтому иногда на нашем столе бывают ужасно пересоленные и невкусные "гости". Чтобы в следующий раз не попасть в такую передрягу, вам достаточно лишь знать несколько признаков излишне соленой рыбы. Вместе с Рixelinform поделимся несколькими хитростями.

Как обнаружить, что сельдь пересолена

Когда отправляетесь за покупками, выбирайте большую рыбу. Дело в том, что более жирную сельдь практически невозможно пересолить.

Среди предлагаемого ассортимента постарайтесь выбирать рыб-самцов. Обнаружить его можно по широкому поджатому брюшку и горбатой спинке. Спинка самок прямая и ровная, а брюшко – объемное и обвисшее.

И последнее: пересоленная сельдь наощупь гораздо плотнее. Если в дополнение к этим признакам вы обнаружили у рыбы деформированный хвост, хорошо подумайте над тем, достойна ли эта рыба быть подана к вашему столу.

Почистить сельдь можно за пару минут. Для этого нужно лишь знать хитрость норвежских хозяек.