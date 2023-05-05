Чем отмыть руки после чистки молодого картофеля: "бабушкины" средства

Приготовление еды может свести на нет усилия выглядеть красиво

Молодой картофель — вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить массу вкуснейших блюд. Но есть у этого овоща и недостаток — после чистки он оставляет такие следы на коже рук, что даже маникюр не спасает ситуацию.

Чтобы не пришлось отмывать руки от молодой картошки, нужно соблюдать меры предосторожности во время чистки.

Как почистить картошку, чтобы руки не почернели

Проще всего надеть медицинские перчатки;

До и во время процесса очистки смачивайте руки небольшим количеством уксуса и тогда они не почернеют;

Чистка картофеля под проточной водой также предохранит вас от загрязнения.

Но если вы по какой-то причине не воспользовались одним из этих советов и кожа на руках после картофеля стала темной, помогут "бабушкины средства".

Чем отмыть руки от молодого картофеля

Одним из самых распространенных способов отмыть руки от молодого картофеля является лимонный сок. Для этого нужно разрезать лимон и одной из половинок протереть пятна на коже. Заменить лимонный сок можно уксусной кислотой.

Еще одно средство — паста из помидоров. Натрите спелый помидор на терке. В полученном пюре на 15 минут "замочите" руки. Затем хорошо помойте их с мылом теплой водой.

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