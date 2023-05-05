Как очистить грязный унитаз с помощью муки: необычное средство, которое поражает результатом

Подручные средства справляются с грязью лучше различной химии

Во время уборки туалеты требуют особого внимания, а поскольку обычные чистящие средства часто считаются слишком абразивными и вредными для окружающей среды, их лучше заменить на что-то более экологичное. К счастью, есть много натуральных рецептов, чтобы сделать эффективное и недорогое чистящее средство из подручных продуктов.

Некоторые натуральные ингредиенты, такие как мука и лимонная кислота, очень эффективны для очистки туалетов и удаления накипи, пишет santeplus. Как работает такое средство — читайте далее.

Как очистить грязный унитаз мукой

Чтобы ваши туалеты были безупречными, вам потребуется смешать муку и лимонную кислоту. Для этого сначала смойте унитаз, чтобы стенки увлажнились, а затем обильно посыпьте края мукой. Это нужно для того, чтобы "заморозить" лимонную кислоту, которая добавиться дальше. Мука не допустит, чтобы кислота быстро оседала, чтобы очистка была более эффективной.

В пульверизаторе смешайте 3 столовые ложки лимонной кислоты с литром воды. Распылите этот раствор на стенки унитаза на муку. Оставьте средство действовать на ночь, а на следующий день промойте унитаз, чтобы смыть муку.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.