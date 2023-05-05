Нужен один простой ингредиент: хитрость, которая очистит пожелтевшие эмалированные кастрюли

Ваша эмалированная посуда вернет свой блеск в рекордно короткие сроки.

Чтобы кухонная утварь всегда была в хорошем состоянии, ее необходимо регулярно чистить. Эмалированные кастрюли, сковороды или другая посуда с годами также могут пожелтеть и потерять свой блеск. Чтобы решить эту проблему, вам не нужно заменять их, но вы можете использовать этот простой ингредиент, чтобы преодолеть это неудобство.

Чтобы тщательно очистить пожелтевшие эмалированные кастрюли, можно использовать таблетку для посудомоечной машины, пишет santeplus. Этот простой ингредиент с легкостью отбелит пожелтевшую посуду.

Как восстановить белизну пожелтевшей эмалированной кастрюли

Нагрейте горячую воду в пожелтевшей кухонной утвари и бросьте в нее таблетку для посудомоечной машины.

Доведите все до кипения и варите пятнадцать минут на маленьком огне.

После слейте горячую воду, протрите все губкой и промойте кастрюлю чистой водой, чтобы еще раз очистить ее от оставшейся грязи.

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