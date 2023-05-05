Повесить или сложить? Лучший способ хранить одежду в шкафу
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Решите, какие предметы одежды лучше хранить на вешалках, а какие лучше убрать на полку
Независимо от того, купили ли вы новую пару джинсов, обновили гардероб по сезону или закончили стирку, всегда будет возникать один вопрос: складывать одежду на полку шкафа, или вешать.
Ответ будет зависеть от того, сколько места у вас в шкафах и комодах и из какой ткани изготовлена вещь, пишет marthastewart.
Какую одежду нужно всегда вешать
- все, что сшито из струящихся тканей
- одежда из льна
- брюки (джинсы вешать не обязательно)
- блузки
- куртки
- платья (исключение — тяжелые платья-свитера, которые лучше хранить сложенными).
Вещи, которые нужно всегда складывать
- свитера
- спортивная одежда
- шорты
Вещи, которые можно хранить на вешалке, или в сложенном виде
- футболки
- джинсы
- шарфы
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от ненужных вещей и навести идеальный порядок в шкафу.