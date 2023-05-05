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Повесить или сложить? Лучший способ хранить одежду в шкафу

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Правильное хранение
Правильное хранение. Фото telegraf.com.ua

Решите, какие предметы одежды лучше хранить на вешалках, а какие лучше убрать на полку

Независимо от того, купили ли вы новую пару джинсов, обновили гардероб по сезону или закончили стирку, всегда будет возникать один вопрос: складывать одежду на полку шкафа, или вешать.

Ответ будет зависеть от того, сколько места у вас в шкафах и комодах и из какой ткани изготовлена вещь, пишет marthastewart.

Какую одежду нужно всегда вешать

  • все, что сшито из струящихся тканей
  • одежда из льна
  • брюки (джинсы вешать не обязательно)
  • блузки
  • куртки
  • платья (исключение — тяжелые платья-свитера, которые лучше хранить сложенными).

Вещи, которые нужно всегда складывать

  • свитера
  • спортивная одежда
  • шорты

Вещи, которые можно хранить на вешалке, или в сложенном виде

  • футболки
  • джинсы
  • шарфы

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от ненужных вещей и навести идеальный порядок в шкафу.

Теги:
#Шкаф #Лайфхак #Одяг