Повесить или сложить? Лучший способ хранить одежду в шкафу

Решите, какие предметы одежды лучше хранить на вешалках, а какие лучше убрать на полку

Независимо от того, купили ли вы новую пару джинсов, обновили гардероб по сезону или закончили стирку, всегда будет возникать один вопрос: складывать одежду на полку шкафа, или вешать.

Ответ будет зависеть от того, сколько места у вас в шкафах и комодах и из какой ткани изготовлена вещь, пишет marthastewart.

Какую одежду нужно всегда вешать

все, что сшито из струящихся тканей

одежда из льна

брюки (джинсы вешать не обязательно)

блузки

куртки

платья (исключение — тяжелые платья-свитера, которые лучше хранить сложенными).

Вещи, которые нужно всегда складывать

свитера

спортивная одежда

шорты

Вещи, которые можно хранить на вешалке, или в сложенном виде

футболки

джинсы

шарфы

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от ненужных вещей и навести идеальный порядок в шкафу.