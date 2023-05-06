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Зачем класть чайный пакетик в холодильник: хитрость, которая избавит вас от проблемы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Убрать запах из холодильника легко
Убрать запах из холодильника легко. Фото shutterstock.com

Популярная проблема решится за секунду

Каждая хозяйка хотя бы раз, но сталкивалась с проблемой неприятного запаха из холодильника. Этот аромат распространяет готовая еда и слегка испортившиеся продукты.

Как справиться с этой проблемой, разберемся вместе с Vazhnoznat. Благодаря нехитрым трюкам проблема неприятного запаха из холодильника точно решится.

Как убрать неприятный запах из холодильника с помощью чайного пакетика.

Если ты хочешь убрать неприятный запах из холодильника, положи туда несколько пакетиков чая. Они отлично впитывают ароматы и влагу. Выбирай фруктовый, травяной или ягодный чай, чтобы в холодильнике пахло свежестью.

Как еще можно убрать запах из холодильника

Одно из средств, которым пользовались еще наши бабушки — это мытье стен, полок и поддонов холодильника уксусным раствором. Для этого необходимо развести 1 столовую ложку уксуса в воде.

Такой же эффект достигается при помощи лимона — необходимо просто положить одну дольку на полку в холодильнике. Особенно эффективно лимон справляется со стойкими запахами рыбы и чеснока.

Другими проверенными сорбентами являются активированный уголь, рис, сода и ржаной хлеб. Они помогут, если запах в холодильнике несильный. Еще аромат могут поглотить пряные травы, репчатый лук, разрезанное яблоко, молотый кофе. Только меняйте поглотители запаха раз в несколько дней.

Можно также протереть полки холодильника нашатырным спиртом. Он не оставляет мыльных разводов, как магазинные средства, при этом отлично растворяет жир и убирает микробы.

Нашатырь можно использовать и для нового холодильника, чтобы убрать технический запах пластика. После такой уборки лучше оставить холодильник открытым на несколько часов или на ночь.

А вы знали, что сувенирные магниты лучше не вешать на холодильник? Оказывается, они могут быть опасными.

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#Холодильник #Неприятный запах #Лайфхак #Чайный пакетик