Как и чем чистить веник: мало кто об этом знает

Регулярная чистка веника гарантирует, что вы будете собирать грязь и мусор, а не разносить по дому

Когда дело доходит до быстрой уборки пыли и грязи с пола, первое, что вы, вероятно, берете в руки, это веник. Гораздо проще ежедневно подметать, чем возиться с пылесосом, особенно если нужно собрать крошки после обеда или небольшой комок шерсти домашних животных.

Как и пылесос, веник загрязняется мусором, который он собирает. И чтобы во время уборки вы не оставляли грязь на полу, когда подметаете, важно регулярно тщательно чистить веник и совок.

Как часто нужно чистить веник

Веник нуждается в очистке не реже одного раза в месяц или чаще, в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь и какой мусор собираете.

Для чистки веника вам понадобится:

Перчатки

Ведро

Средство для мытья посуды

Щетка

Полотенце из микрофибры

Как почистить веник

Включив эту процедуру в свой ежемесячный распорядок уборки, вы избавите свой дом от бактерий и продлите срок службы вашего веника.

Наденьте перчатки, руками удалите с веника любой свободный мусор.

Наполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

Окуните щетину веника в мыльную воду и взболтайте ее.

Используйте чистящую щетку, чтобы аккуратно очистить щетину. Двигайтесь сверху вниз.

Промойте щетинки чистой водой, чтобы удалить остатки мыла или грязи.

Протрите ручку полотенцем из микрофибры и теплой мыльной водой.

Встряхните веник, чтобы удалить лишнюю воду.

Повесьте веник вверх ногами, чтобы он полностью высох.

Не возвращайте чистый веник в грязный совок — его тоже нужно очищать.

Используйте щетку, чтобы удалить оставшийся мусор из совка. Наполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Погрузите совок в мыльную воду.

Используя щетку или ткань из микрофибры, протрите внутреннюю часть совка. Тщательно промойте его чистой водой, чтобы удалить остатки мыла или грязи. Тщательно высушите совок чистой тканью из микрофибры.

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