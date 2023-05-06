Из ванны больше не будет вонять: простое средство от неприятных запахов

Этот лайфхак избавит вас от распространенной проблемы

Сколько ни наводи чистоту в ванной, все впечатление может испортить неприятный запах из слива. Вонь может возникнуть даже в том случае, когда в трубах прочистили засор. Чаще всего это происходит из-за плесени, сточных газов, или когда пересыхает водяная пробка в сифоне.

В таком случае не нужно засыпать в слив средства для прочистки труб. Можно обойтись без химии.

Нужно промыть слив очень горячей водой. Важно прочистить канализационную решетку. Это можно сделать старой зубной щеткой.

Затем смешайте соду и уксус в соотношении 1:1 и вылейте смесь в сток. Дайте ей подействовать в течение 2 минут. Снова промойте сток горячей водой. По желанию добавьте стиральный порошок.

Если трубы в ванной не пластиковые, вместо горячей воды можно использовать кипяток.

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