Домашние средства от комаров и мух, которые не требуют больших затрат: топ-5 народных способов
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Защитить дом от комаров поможет спирт, но не обычный
Когда наступает тепло, становится актуальной проблема защиты от кровососущих насекомых, особенно от назойливых мух. Вместо того чтобы сразу покупать дорогие репелленты и спреи, которые содержат большое количество химических веществ, можно легко приготовить эффективные средства от насекомых самостоятельно, используя доступные и недорогие продукты из ближайшей аптеки.
На помощь могут прийти бюджетные средства, такие как камфорный спирт, лавровый лист, эфирные масла и даже гигиеническая прокладка. Об этом пишет cpykami.
Как защититься от насекомых в доме и на улице
- Применение камфорного спирта может помочь защитить дом от комаров. Чистый камфорный спирт можно использовать для обработки окон и дверей. Для этого следует слегка подогреть средство, нанести на ватный диск и тщательно обработать поверхности. Защитный эффект от насекомых будет сохраняться в течение нескольких часов.
- Другой способ использования камфорного спирта заключается в том, чтобы добавить 2-3 столовые ложки камфорного спирта в стакан горячей воды. Затем перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и используйте его для обработки дверей, окон и штор.
- Лавровый лист — отличная природная альтернатива фумигатору, так как его аромат отпугивает насекомых. Для использования необходимо подпалить лавровый лист, который поможет избавиться от назойливых насекомых.
- Мухи и комары не могут выносить запахи эфирных масел гвоздики и лаванды. Чтобы создать средство для защиты от насекомых, достаточно добавить небольшое количество одного из этих масел на гигиеническую прокладку. Затем просто прикрепите прокладку над кроватью или диваном, чтобы насекомые не приближались к вам. Кроме того, эти масла обладают успокаивающим эффектом и помогают уснуть быстрее.
- Чтобы избежать укусов насекомых во время прогулок или пребывания на даче, можно использовать крем с маслом лаванды или гвоздики. Для приготовления такого крема нужно смешать столовую ложку увлажняющего крема с чайной ложкой эфирного масла. Для детской кожи можно создать аналогичное средство, добавив немного ванилина в детский увлажняющий крем.
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