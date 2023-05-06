Домашние средства от комаров и мух, которые не требуют больших затрат: топ-5 народных способов

Защитить дом от комаров поможет спирт, но не обычный

Когда наступает тепло, становится актуальной проблема защиты от кровососущих насекомых, особенно от назойливых мух. Вместо того чтобы сразу покупать дорогие репелленты и спреи, которые содержат большое количество химических веществ, можно легко приготовить эффективные средства от насекомых самостоятельно, используя доступные и недорогие продукты из ближайшей аптеки.

На помощь могут прийти бюджетные средства, такие как камфорный спирт, лавровый лист, эфирные масла и даже гигиеническая прокладка. Об этом пишет cpykami.

Как защититься от насекомых в доме и на улице

Применение камфорного спирта может помочь защитить дом от комаров. Чистый камфорный спирт можно использовать для обработки окон и дверей. Для этого следует слегка подогреть средство, нанести на ватный диск и тщательно обработать поверхности. Защитный эффект от насекомых будет сохраняться в течение нескольких часов. Другой способ использования камфорного спирта заключается в том, чтобы добавить 2-3 столовые ложки камфорного спирта в стакан горячей воды. Затем перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и используйте его для обработки дверей, окон и штор. Лавровый лист — отличная природная альтернатива фумигатору, так как его аромат отпугивает насекомых. Для использования необходимо подпалить лавровый лист, который поможет избавиться от назойливых насекомых. Мухи и комары не могут выносить запахи эфирных масел гвоздики и лаванды. Чтобы создать средство для защиты от насекомых, достаточно добавить небольшое количество одного из этих масел на гигиеническую прокладку. Затем просто прикрепите прокладку над кроватью или диваном, чтобы насекомые не приближались к вам. Кроме того, эти масла обладают успокаивающим эффектом и помогают уснуть быстрее. Чтобы избежать укусов насекомых во время прогулок или пребывания на даче, можно использовать крем с маслом лаванды или гвоздики. Для приготовления такого крема нужно смешать столовую ложку увлажняющего крема с чайной ложкой эфирного масла. Для детской кожи можно создать аналогичное средство, добавив немного ванилина в детский увлажняющий крем.

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