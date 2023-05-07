Можно ли готовить еду на горячей воде из-под крана: мало кто знает об этом

Эти советы помогут вам готовить не только вкусно, но и безопасно.

На наших кухнях постоянно работают два крана с водой разной температуры. Некоторые хозяйки не видят разницы в использовании для приготовления пищи холодной или горячей воды.

Вместе с тем, горячая вода может быть опасна для здоровья. Почему – расскажем вместе с Ukr.Media.

Почему горячая вода опасна для здоровья

Дело в том, что вся вода подвергается специальному очищению от различных примесей, вредных компонентов, которые могут нанести вред организму. После очистки холодная вода поступает через хранилища в городскую водопроводную систему, и ее можно использовать для приготовления пищи. Горячая вода, являясь холодной и очищенной, поступает в специальные котельные. Там нагревается и отправляется к потребителю.

В процессе нагревания в горячую воду добавляют особые вещества, чтобы предотвратить коррозионный процесс внутри труб. Конечно, специалисты внимательно следят за концентрацией веществ, поэтому она не должна наносить вред здоровью.

Почему нельзя готовить на горячей воде

Городская водопроводная система оставляет желать лучшего – именно поэтому в горячую воду добавляют больше специальных веществ, препятствующих коррозии труб. Но эти препараты не защищают металл от разрушения и его частицы попадают в горячую воду. Поэтому горячая вода, пока она дойдет до вашего крана, собирает и растворяет множество вредных веществ.

Именно по этим причинам горячую воду из крана употреблять ни для питья, ни для приготовления пищи не рекомендуется. Врачи этого делать не советуют – для питья и приготовления пищи следует использовать бутилированную или воду из фильтра.

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