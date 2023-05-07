Оставьте эти вещи на солнце и они станут чище: советы для ленивых хозяев

Размещение вещей на солнце — это самый простой способ отбелить, убить пылевых клещей, споры плесени и дезодорировать вещь

Солнечный свет не только помогает растениям расти. Он очень хорошо убивает бактерии, пылевых клещей и других микроскопических тварей, которым не место в доме, а также устраняет стойкие запахи.

Достаточно вынести вещь на солнце и оставить под ним на 30-60 минут, чтобы она стала чище. Обязательно подставляйте под лучи все стороны предмета. Но помните, что оставлять вещи на солнце надолго не стоит, иначе они могут потерять цвет.

Вот список некоторых вещей, которые с помощью солнца станут чище.

Подушки и одеяла

Использование солнца — отличный способ освежить постельные принадлежности. Таким образом можно избавиться от пылевых клещей и выветрить любые запахи пота или тела.

Подушки можно разложить на пластиковом мешке для мусора или повесить на бельевую веревку, если ваши прищепки достаточно крепкие. Не кладите их прямо на землю, иначе у вас могут остаться грязные пятна, и обязательно сначала удалите их с наволочек или чехлов, если это возможно.

Чемоданы

После длительного хранения в шкафах или под кроватями большинству чемоданов не помешало бы хорошо освежиться. Разложите его открытым в полдень, чтобы солнце было достаточно высоко, чтобы проникнуть глубоко во все углы внутри чемодана. Не забудьте перевернуть его, чтобы очистить и снаружи, если только он не кожаный. В этом случае просто протрите его обычным чистящим средством для кожи, а не кладите на солнце.

Обувь

Если ваши белые парусиновые туфли в последнее время выглядят не совсем белыми, повесьте их на пару часов на солнце. Солнечный свет осветлит их. Это можно делать так часто, как это необходимо. Не забудьте вывернуть их наизнанку, чтобы осветлить и внутреннюю часть.

Заплесневелые предметы

Любые предметы с твердой поверхностью, на которых есть плесень, можно (и нужно) выставлять на солнце. Солнечный свет является естественным противогрибковым средством, поэтому, если у вас были заплесневелые апельсины в ящике холодильника или вы обнаружили, что они растут на задней части кашпо, вынесите их на несколько часов на улицу. Сначала смойте как можно больше плесени, а затем дайте солнцу уничтожить все оставшиеся споры. К сожалению, это хорошо работает только с предметами с твердой поверхностью; тканевые изделия могут содержать споры глубоко внутри, куда не может проникнуть солнечный свет.

Мусорные ведра и баки

Вытащить на улицу мусорное ведро, вымыть его под напором из шланга, а затем оставить сохнуть на солнце — отличное решение, если вы живете в частном доме. Сушка на свежем воздухе дезодорирует ведро и поможет его дезинфицировать.

Деревянные разделочные доски

Нельзя на 100% утверждать, что солнечные лучи полностью продезинфицируют деревянную досочку. Но солнце точно поможет ей высохнуть быстрее, что поможет предотвратить рост бактерий и деформацию.

Мягкие стулья

Если оставить тканевые или замшевые стулья на солнце, это поможет дезодорировать их, если они начали приобретать затхлый запах. Солнечный свет также может помочь убить пылевых клещей. Просто убедитесь, что вы поворачиваете стулья так, чтобы все части находились на солнце одинаковое количество времени — и не делайте этого с кожей.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры для хранения могут испачкаться (особенно если они используются для хранения пищи с томатным соусом или пищевыми красителями). Сбрызните окрашенные контейнеры лимонным соком и оставьте их на открытом воздухе на солнце.

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