Жир растворится без следа: как без усилий отмыть газовую плиту

Самодельное средство сотворит чудо с грязными конфорками

Газовая плита — едва ли не самая грязная часть кухни. На ней приходится готовить или разогревать еду ежедневно. Жирные брызги попадают на поверхность плиты, а сильный нагрев приводит к тому, что грязь прикипает и ее потом очень трудно вывести.

Конечно же ежедневная легкая уборка избавит вас от необходимости тщательно очищать плиту и тратить на это много времени. Но если случилось так, что вы не протирали плиту после каждого приготовления пищи и конфорки на ней очень сильно загрязнились, на помощь придет эффективное средство, которое можно смешать за пару минут. Саму плиту можно протереть средством из трех компонентов. А вот для конфорок нужно смешать немного другой состав.

Вам понадобятся:

вода

соль

сода

уксус

моющее средство.

В небольшую кастрюлю налейте стакан воды и добавьте 3 ст.л. соли. Доведите раствор до кипения. В отдельной емкости смешайте 1 ст.л. соды, 3 ст.л. уксуса и 1 ст.л. моющего средства. Размешайте и влейте в эту смесь кипящую соленую воду.

Снимите конфорки и окуните их в полученный раствор. Можно даже оставить их в нем отмокать несколько минут. Затем прополощите конфорки, высушите и установите на плиту. Вы удивитесь, как быстро и легко сойдет даже сильный нагар.

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