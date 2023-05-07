Весь налет исчезнет за один час: каким неожиданным средством почистить душевую лейку

Для лайфхака нужен один популярный напиток, который вы вряд ли когда-то использовали в уборке

На душевой лейке скапливаются мыльные отложения и известковый налет. Загрязненная насадка хуже пропускает воду, засоряет ее, в результате ухудшается напор. Некоторые для чистки лейки для душа используют уксус, однако с помощью другого неожиданного ингредиента результат будет еще лучше.

Чтобы удалить весь налет с душевой лейки, понадобится популярный напиток – кола. О нестандартном лайфхаке рассказывает Express.

Если душевая лейка покрыта известковым налетом, белым мелоподобным веществом, то значит, нужно срочно ее почистить. Тем не менее, нет необходимости использовать агрессивные химические вещества, поскольку они могут повредить насадку. Вместо этого воспользуйтесь альтернативой в виде газированного напитка.

Как очистить душевую лейку? Вам нужно поместить насадку в полиэтиленовый пакет. Предварительно заполните его колой так, чтобы напиток покрывал всю поверхность лейки. Оставьте замачиваться примерно на один час.

Вы удивитесь, но кола справится с известковым налетом, благодаря чему душевая лейка засияет от чистоты. Дополнительно вы можете прочистить отверстия зубочисткой или потереть щеткой. Кола работает в этом случае потому, что содержит три необходимых для растворения минеральных отложений вещества — лимонную кислоту, винную кислоту и фосфорную кислоту.

Ранее "Телеграф" делился еще одним полезным лайфхаком для ванных комнат. Если вы заметили неприятный запах в помещении, не спешите тратиться на аромасредства из магазина, а воспользуйтесь действенной альтернативой.