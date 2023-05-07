Плесень и налет исчезнут за час: как без лишних хлопот очистить порошкоприемник стиральной машины

В отсеке для порошков скапливается грибок и грязь, однако это легко исправить

Стиральная машина – один из наиболее часто используемых бытовых приборов в доме. Чтобы она работала исправно, важно не только не перегружать ее вещами, а и регулярно мыть отсек для порошков. В лотке может разрастись плесень, которая вместе со средствами может попасть на ваши вещи.

Для очистки порошкоприемника без лишних хлопот воспользуйтесь простым лайфхаком. О нем рассказывает издание Express..

Через ящик стиральной машины несколько раз в неделю проходят различные типы жидкостей и порошков. Остатки этих средств могут затвердеть, а мыльный налет — идеальная среда для роста плесени.

Чтобы очистить лоток стиральной машины, не стоит тратить деньги на магазинные средства. Действенный аналог найдется на вашей кухне, речь идет о столовом уксусе. Как убрать плесень из ящика для порошков? Просто замочите порошкоприемник в горячей воде с уксусом. Через час или около того вся грязь сойдет. Если отложения стойкие, после замачивания стоит потереть лоток щеткой, подойдет даже старая зубная.

Добавим, что после каждой стирки рекомендуется ополаскивать отсек для порошков. После этого дайте ему высохнуть, прежде чем поставить на место и закрыть.

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