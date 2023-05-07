Одно подручное средство сделает полотенца мягкими и пушистыми: что добавить при стирке

Вернуть полотенцам мягкость поможет простая уловка

После нескольких стирок полотенца становятся жесткими и даже колючими. Чтобы вернуть изделиям мягкость и пушистость, воспользуйтесь простым, но эффективным лайфхаком с дешевым подручным средством.

Полотенца опять будут шелковистыми, если постирать их с уксусом и пищевой содой. Об этом способе рассказывает издание Express.

Первое правило, которое нужно знать при стирке полотенец, необходимо стирать вещи при высокой температуре. Ключевой ингредиент для мягкости волокон ткани – обычный уксус.

Как вернуть полотенцам мягкость? Залейте стакан жидкости прямо в барабан, а уже затем загрузите стиральную машину полотенцами. Использовать смягчитель ткани не стоит: он может "забить" волокна, из-за чего полотенца будут стираться некачественно. Снова запустите стирку, но уже со стакан пищевой соды, чтобы удалить остатки средств и устранить неприятный запах. Не забудьте включить цикл полоскания и отжима. Лучше всего высушить вещи на улице.

Этот лайфхак рекомендуется проделывать раз в месяц или сразу же, как только заметили "хруст" полотенец. Благодаря простому алгоритму вы сохраните изделия в идеальном состоянии.

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