Не выбрасывайте кольцо от бутылки с маслом: как его нужно использовать

Большинство людей выбрасывают заглушку, но оказывается, что она очень полезна

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают маленькое пластиковое кольцо от бутылки растительного масла. Эта незначительная деталь на самом деле помогает правильно разливать масло из бутылки и значительно экономит продукт.

Когда в рецепте требуется добавить всего капельку масла, возникает трудность. Не всегда получается быстро остановить вытекание продукта из бутылки, в результате чего в блюдо добавляется сильно много масла. Решить эту проблему можно с помощью колечка с пластиковой заглушкой, которое на первый взгляд кажется бесполезным и часто отправляется в мусор. Блогер only.foods в TikTok показала, как правильно использовать это приспособление.

Открыв бутылку, заглушку нужно перевернуть и вставить поперек горлышка. Пластиковая чека надежно закрепится через прорезь. После этого масло из бутылки будет литься тонкой струей. Это даст возможность регулировать его количество.

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