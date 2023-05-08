Пыли дома не будет очень долго: что для этого сделать

Хотя полностью избавиться от пыли невозможно, вы можете значительно замедлить скорость ее накопления в вашем жилище

Где бы вы ни жили, вам неизбежно придется иметь дело с пылью. Она образуется на вашем телевизоре, полках, под мебелью, в углах помещения. К сожалению, не придумали еще способа навсегда избавиться от пыли, но вполне возможно отодвинуть время ее накопления в вашей квартире.

Советами, которые помогут содержать жилище в чистоте, делится Marthastewart.

Один из самых распространенных способов проникновения пыли в ваш дом — через улицу. Чтобы пыль не попала в дом на вашей обуви, положите коврик с обеих сторон входной двери.

Постарайтесь не открывать окна в сильно ветреные дни и часы пик, если вы живете недалеко от дороги. Конечно же постоянно держать окна закрытыми — не вариант. Чтобы минимизировать попадание пыли с улицы ставьте перед открытым окном горшок с цветком. Растение выступит естественным барьером, а после проветривания его листья можно будет помыть.

Постельные принадлежности могут быть основной причиной пыли в доме. Простыни, покрывала и подушки собирают пыль, и с каждым движением эти частицы разлетаются по вашей комнате. Поэтому стирайте постельное белье раз в две недели.

Помимо частой стирки постельного белья, есть и другие меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить спальню от пыли. Защищайте матрас специальным чехлом и проветривайте постельное белье. Для этого отодвиньте одеяло, чтобы простыни могли дышать. Это будет и профилактикой появления пылевых клещей.

Если с вами живут домашние животные ежедневно ухаживайте за их шерстью и вовремя проводите для них банные процедуры. Тщательно очищайте зоны отдыха вашего питомца.

Используйте пылесос с фильтром HEPA. Частью защиты вашего дома от пыли является использование правильных инструментов. В то время как большинство пылесосов относительно хорошо справляются с удалением пыли, фильтр HEPA удерживает пыль в течение более длительного периода времени.

Ну и конечно же регулярно меняйте воздушные фильтры в системе вентиляции и очищайте воздуховоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и чем мыть окна, чтобы к ним долго не прилипала пыль и грязь.