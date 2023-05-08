Зачем класть губку в морозилку: эффективно решит сразу две проблемы

Мягкое изделие может принести пользу не только во время мытья посуды

Хотя обычная хозяйственная губка, казалось бы, предназначена только для мытья посуды, однако искусные хозяйки находят множество других способов ее применения ее и даже иногда кладут ее в морозильник.

Губка может использоваться не только по прямому назначению. Она поможет решить несколько проблем с морозильным устройством, пишет cpykami.

Зачем класть губку в морозильник

Разместите одну губку в каждом отсеке морозильника, а также в отсеке для свежих фруктов, овощей и зелени в холодильнике. Какая польза от этого:

Она поглощает избыточную влагу, чтобы защитить еду от порчи. Губка абсорбирует запахи, предотвращая их смешивание, что является критически важным для морозильной камеры.

Каждые 14 дней губку необходимо либо заменять, либо подвергать дезинфекции (погружая в 9% раствор уксуса на полчаса).

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