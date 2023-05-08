Генеральная уборка не понадобится: как без усилий отмыть посуду от теста

Лайфхаки, которые помогут вам помыть посуду без лишней возни

Иногда отмыть посуду от некоторых продуктов очень сложно. Наверняка каждая хозяйка пыталась максимально быстро отмыть кастрюлю от теста, но сделать это за несколько минут практически невозможно.

Процесс мойки может быть не столь сложным, особенно если знать проверенные и эффективные лайфхаки. Вместе с Ukr.Media расскажем, как можно быстро очистить посуду от теста.

Как отмыть посуду от теста за 10 минут

Чтобы максимально быстро отмыть посуду от теста, необходимо залить ее теплой водой и оставить на время. Когда остатки теста размокнут и не прилипают к поверхности кастрюли, их можно быстро смыть с помощью губки.

Что касается грязных от теста заноз, ложек и других кухонных приборов, то их лучше замочить в теплой воде и оставить на 30 минут. В этом случае все зависит от степени загрязненности посуды. К примеру, если вы готовили тесто вчера, а собираетесь мыть посуду сегодня, то вам понадобятся 10 минут.

Как не запачкать тестом губку для мытья посуды

Для этого нужно сначала венчиком убрать остатки теста из кастрюли или посуды, хорошо очистить емкость и только затем использовать губку. Если использовать губку сразу после размягчения теста, она будет грязной и у вас вряд ли удастся идеально очистить посуду.

Эти простые и эффективные способы не требуют много времени. Поэтому теперь любое приготовление, связанное с тестом, будет даваться легко.