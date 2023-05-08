Больше не нужно обливаться духами: хитрости, как избавиться от запаха пота с одежды

Естественные, дешевые и очень эффективные советы

Наша одежда может быстро впитывать сильные запахи, даже если она очень чистая. И, согласитесь, это очень неловко, когда от вас несет потом, особенно если вы окружены людьми. Некоторые незаметно опрыскивают себя духами, но на самом деле это не самый лучший вариант.

Иногда довольно сложно нейтрализовать эти неприятные запахи, но с правильными методами стирки вы больше не будете в смущении, пишет santeplus. Просто добавьте несколько натуральных дезодорантов.

Как избавиться от запаха пота на одежде

Розмарин

Подготовьте таз, наполните его горячей водой и добавьте в нее несколько веточек розмарина. Затем возьмите губку, смочите ее небольшим количеством мыла и этой ароматизированной водой. Теперь все, что вам нужно сделать, это оттереть пятна пота. Удушливый запах будет устранен в мгновение ока.

Пищевая сода

Смешайте столовую ложку пищевой соды со стаканом воды. Когда однородная паста сформируется, нанесите ее непосредственно на те части одежды, которые выделяют неприятный запах. Для большей эффективности оставьте на ночь.

Уксус

Смешайте равные части воды и уксуса. Вооружитесь распылителем и нанесите эту жидкость на пораженные потом поверхности. Оставьте на 10 минут и постирайте одежду как обычно.

Лимон

Смешайте в равных частях воду и лимонный сок. Используя ткань или губку, нанесите смесь на те части одежды, которые плохо пахнут. Оставьте действовать только на несколько минут, иначе есть риск повреждения волокон ткани. Затем приступайте к стирке.

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