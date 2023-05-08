Облегчат работу и сэкономят время: три эффективных натуральных средства для идеальной очистки микроволновки

Протестируйте эти варианты, и вы будете удивлены результатом

Существует множество способов и различных продуктов для очистки микроволновой печи, однако не все они эффективны. Более того, некоторые из них очень агрессивные, и могут нанести вред вашему здоровью и окружающей среде. Поэтому лучше всего выбирать более натуральные способы для очистки.

Если вы хотите сэкономить деньги и сохранить окружающую среду, вы можете прибегнуть к следующим натуральным и экологическим вариантам, пишет santeplus. Сразу отметим, что эти средства очень эффективны, поэтому они отлично облегчат вашу работу и экономят ваше время.

Как очистить микроволновку без химии

Уксус и соль

В емкость (миску, подходящую для микроволновки) налейте стакан воды, стакан уксуса и столовую ложку соли. Накройте эту миску полиэтиленовой пленкой и проткните вилкой отверстия, чтобы пар мог выходить. Затем поставьте емкость внутрь и включите микроволновку на 5 минут.

Благодаря теплу пары уксуса будут выделяться, достигать пятен и удалять все остатки, прилипшие к стенкам. После 5 минут, подержите дверцу закрытой и оставьте миску внутри еще на несколько минут. Затем, все, что вам нужно сделать, это провести впитывающей бумагой по всей поверхности, чтобы удалить остатки.

Уксус и сода

В миску налейте пол-литра воды и столовую ложку уксуса. Поместите миску в микроволновую печь и нагревайте ее не более 10 минут. Вода должна быстро испариться. Затем оставьте емкость внутри на десять минут.

По истечении этого времени уберите емкость с устройства, возьмите мягкую губку из микрофибры, покройте ее столовой ложкой пищевой соды и протрите микроволновую печь, чтобы удалить грязь, растворенную уксусом. И в завершение протрите все сухой тканью.

Лимон

Поместите половинку, нарезанный ломтиками или выжатый лимон в емкость с водой и поставьте миску в микроволновку. Подогрейте и оставьте на несколько минут, чтобы лимон "подействовал".

После выключения подождите пару минут, а после протрите микроволновку внутри губкой, чтобы удалить остатки и влагу.

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