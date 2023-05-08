С чем закипятить чайник, чтобы накипь исчезла за секунды: простой лайфхак

Не забывайте регулярно очищать чайник от налета

Чайник – бытовой прибор, который используется каждый день и, скорее всего, не единожды. Внутри могут скапливаться отложения и образовываться накипь, особенно если имеете дело с жесткой водой. Многие очищают чайник лимоном, но есть и другой эффективный способ.

Для того, чтобы избавиться от накипи в чайнике, нужно прокипятить его с одним подручным ингредиентом. О действенном лайфхаке пишет Express.

Незаменимый помощник в чистке чайника – обычный уксус, который легко найдется в вашем доме. Кислота является хорошим средством для удаления пятен от жесткой воды, поэтому уксус эффективный ингредиент, который следует включать в домашнее средство для удаления накипи.

Чтобы очистить чайник от накипи, смешайте равные части уксуса и воды. С этой жидкостью прокипятите чайник. Если отложения стойкие, можно повторить манипуляцию. Не забудьте протереть чайник внутри и снаружи чистой водой.

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